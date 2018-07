Una plataforma exige que se reactive la Casa da Xuventude

La Plataforma en Defensa da Casa da Xuventude reclamó ayer en el edificio que alberga dicha institución, actualmente el Espazo Xove de Ourense, la recuperación del esquema de funcionamiento de la entidad, la destitución de la coordinadora de actividades del centro, la reubicación de servicios que se han instalado en el edificio -como el Punto de Encontro Familiar- y la reactivación del Consello de Xestión de la institución juvenil. La plataforma es un colectivo formado por jóvenes a título individual y por representantes de colegios profesionales y asociaciones universitarias, colectivos ecologistas -Factoría Verde-, Galiza Nova, Comités, Liga Estudiantil Galega, CIG, Anova y BNG.

Censura e instancias

La plataforma denunció que la presencia de jóvenes se ha visto reducida sensiblemente «por mor da falta de actividades e a mala xestión da Xefatura Territorial da Consellería». En la actualidad es obligatorio presentar una solicitud, con 15 días de antelación, para realizar una actividad y se ha puesto en marcha una excesiva burocratización «a pesar de que as salas estean pechadas e baleiras, así como os recursos sen empregar». La plataforma denunció el papel de la coordinadora de actividades, refiriéndose al «incesante traballo da señora Valeiras González como comisaria política que supervisa as actividades por riba da dirección da Casa da Xuventude, para evitar a utilización das salas por parte das persoas que ela non quere, está a dar o seu froito, acabando co nivel de actividade que noutrora fora tan importante na Casa grazas ao traballo e o legado de Benito Losada».

Desde el colectivo se reclamó ayer, en la lectura de su manifiesto reivindicativo, que se elimine «a censura previa da señora Valeiras González e a supresión do posto creado para ela como coordenadora de actividades», la restitución del papel que desempeñó desde siempre la persona que dirige el centro, la reactivación de los órganos gestores y de funcionamiento que tuvo históricamene la entidad y el traslado del Punto de Encontro Familiar.

Enfrentamiento

Al poco de iniciarse la lectura entró en el edificio Mercedes Valeiras. Primero grabó a los participantes con el móvil y después se encaró con ellos: «La señora Valeiras soy yo, ¿qué tienes que decir? ¿Tenéis permiso para este acto?». Los jóvenes siguieron con la lectura y ella se fue.