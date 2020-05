“La vuelta voluntaria a las aulas en Galicia no ha contado con un protocolo claro". Así lo ha asegurado este martes la portavoz de Cs Galicia, Beatriz Pino, ante la vuelta de parte del alumnado a los colegios por primera vez desde la declaración del estado de alarma en marzo.

La responsable de la formación liberal ha señalado la importancia de la vuelta a las aulas de unos alumnos que se juegan su futuro en la próxima EBAU y en su entrada en el mercado laboral. "La brecha digital y la ausencia de un profesor, de forma presencial, hacen que estos alumnos hayan recibido una preparación desigual con la que no se garantiza que todos los alumnos hayan recibido la misma formación académica para afrontar un momento tan relevante en sus vidas" .

Beatriz Pino, de Ciudadanos Galicia / ciudadanos

Pino ha alertado de la importancia de no bajar la guardia y estar atentos ante la menor señal de un posible contagio de cualquiera de estos alumnos que desde hoy vuelven a las clases. "Es necesario establecer protocolos para la rápida detección del coronavirus y no arriesgar la salud del resto de alumnos o profesionales de los centros educativos. La vuelta a las clases presenciales no puede ser un motivo añadido de estrés para familias y alumnos".

La responsable de la formación liberal también ha criticado la actuación, en este sentido, del Ministerio de Educación ya que “no puede desentenderse y debe crear un marco de seguridad jurídica a los centros educativos y a las CC.AA para la reapertura”.