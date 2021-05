O TSXG falla a favor do Concello no recurso do edificio anexo aos Franciscanos

A sección segunda da sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimou o recurso de apelación interposto pola promotora do edificio emprazado na confluencia das rúas Cardenal Quevedo e Xaquín Lourenzo contra a sentencia do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Ourense do 21 de novembro de 2019, que á súa vez desestimaba un recurso contra un acordo de xunta de goberno local de febreiro de 2018.

A sentenza avala a actuación da Concellería de Urbanismo.