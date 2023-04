Quinto posto de Ignacio Fernández no campeonato internacional de Brasil

Quinto posto na modalidade de dobres mixtos WH1-WH2 xunto a súa compañeira austríaca Henriett Koosz caendo na ronda de cuartos de final ante a parella coreana Yu Sooyoung/Kwon Hyunah o que confirma que Ignacio Fernández segue na elite do parabádminto internacional.

Na modalidade de dobres masculino WH1-WH2 xunto a Francisco Motero e no individual masculino WH2, consegue pasar a fase de grupos pero cae na primeira ronda do cuadro principal.

Ahtlos ocupa o cuarto lugar da Liga Nacional

A pesar del gran esfuerzo realizado por los deportistas del Club Athlos durante su participación en la jornada de la Liga Nacional, dos derrotas en los tres partidos disputados provocan que el equipo ourensano no pueda ascender ningún puesto en la clasificación. A delegación do Athlos desprazouse a Cataluña gañou ao Club Bádminton Estella (4-3) mentres perdeu nos seus enfrontamentos co Bádminton Ibiza (2-5) e o Bádminton Palma (2-5).

Equipo formado por:

Laura Valverde Díaz

Sara Galicia Sarmiento

Olalla Fernandez

Vanesa Serrano Martínez (Cedida del CB Bianconero)

Marta Iglesias Zuazua

Sara Ezquerro Fernández

Ana Nóvoa Sánchez

Mariña González Fernández

Antonio Iglesias

Sergio Vidal

Javier Álava

Xoel Álvarez

Gael Rguez Santamaría

Julio Fernández

Rodrigo Sanjurjo (Cedido del CB As Pontes)

Pablo Picazo (Cedido del CB Bianconero)