Presentación da APP FitoVit para axuda o sector vitivinicula

A última das sesións da Mobile Week no CEO combinou tecnoloxía e viticultura. A presidenta da entidade, Marisol Novoa, acolleu esta presentación e lembrou na súa introdución as actuacións que a entidade levou a cabo para este importante sector da provincia de Ourense, como obradoiros de dixitalización ou internacionalización a través de ExportOu. Marisol Novoa destacou e agradeceu a 'colaboración e vontade das entidades para dar este salto a un futuro que xa está presente, así como a importancia deste tipo de iniciativas para favorecer o desenvolvemento do medio rural ourensán'. Na mesma liña, Emma González destacou a actividade desta organización a prol do rural da provincia, e as actuacións encamiñadas a dotala de tecnoloxía e sustentabilidade.

Por parte da Estación Vitícola Enolóxica de Galicia (Evega) participaron e presentaron a solicitude o seu director, Juan Manuel Casares, e o responsable de Viticultura, Emilia Díaz. Evega impulsou o desenvolvemento desta ferramenta, a app FitoVit, imprescindible para prever episodios adversos relacionados coas enfermidades do viñedo, con especial atención ás provocadas por fungos como o mildeu, e evitar así posibles perdas económicas.

A aplicación FitoVit desenvólvese en tres fases. Na primeira estableceuse unha rede interna de entidades colaboradoras, 33 entidades entre as que se atopan os cinco consellos reguladores vitivinícolas de Galicia, o que permitiu a implantación de parcelas piloto e o seguimento das enfermidades do viñedo nas distintas zonas vitivinícolas galegas. Nunha segunda fase validaranse modelos epidemiolóxicos tomando como base a rede de estacións do sistema público galego, Meteogalicia, e os controis realizados nas granxas piloto. E na última fase do proxecto, unha vez validado o funcionamento da plataforma, emitiranse avisos fitosanitarios para todo o sector vitivinícola galego.

Entre as vantaxes para o sector destacan a redución do risco de resistencia aos fitosanitarios, a redución do número de tratamentos, menos residuos, menor risco para os usuarios, e maior rendibilidade económica do sector, así como unha profesionalización e transversal necesaria. loita contra o cambio climático... A presentación rematou cunha cata de viños da Estación Vitícola e Enolóxica de Galicia.