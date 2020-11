Pino: “La propuesta de Caballero es una barbaridad

“La propuesta de Caballero es una barbaridad. En política se llega a acuerdos, no se hacen imposiciones”. Así lo ha asegurado este miércoles la coordinadora de Cs en Galicia, Beatriz Pino, en una valoración de las declaraciones del secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, en las que anunciaba que el PSOE acudirá este jueves a una notaría para depositar una moción de censura con las nueve firmas de sus concejales. La responsable autonómica de la formación liberal ha calificado esta propuesta de “barbaridad”, al tiempo que ha denunciado que “intenten imponer una moción de censura que no tienen trabajada, pretendiendo que la firmemos sin llevarla a consenso. Las mociones se acuerdan, no se imponen”, ha insistido la coordinadora de Cs. Pino ha recordado que el Grupo Municipal de Cs, con su portavoz a la cabeza, José Araújo, lleva semanas intentando buscar una solución a esta grave crisis. “El PSOE viene ahora como salvadores de la ciudad. Necesitan 14 concejales para gobernar. Están condenando la ciudad al ostracismo y le están dando alas a Jácome”. Por último, ha lamentado que PP y PSOE sean incapaces de sentarse en una mesa a negociar una propuesta que necesariamente tendrá que pasar porque estos dos partidos se pongan de acuerdo y establezcan una vía de diálogo. “No están poniendo interés real en solucionar un problema grave que está sometiendo a Ourense a una crisis sin precedentes. Cs les dio tiempo, y ante la inacción y falta de propuestas coherentes y sensatas, basadas en la búsqueda de una solución consensuada, a finales de semana plantearemos una solución para desbloquear esta crisis”.