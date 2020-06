Es necesaria una ley de Educación

“Necesitamos una Ley Educativa para una generación, no para una legislatura”. Así lo ha asegurado este jueves la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, tras la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Educación del Gobierno que ha registrado el GPCs en el Congreso.

La candidata de la formación liberal ha recordado que de aprobarse, la ‘Ley Celáa’ sería la octava ley educativa en 40 años. “PSOE y Podemos impulsan esta ley sin haberla debatido ni consensuado con las comunidades autónomas ni con nadie de la oposición, en un momento en el que, más que nunca, hay que sacar la Educación del debate político, cuando hay mucha incertidumbre sobre el año académico de niños y jóvenes”.

Pino ha asegurado que España necesita un Pacto de Estado por la Educación, dialogado y consensuado entre todas las fuerzas políticas y profesionales de la sociedad civil. En Cs no queremos un enfrentamiento entre el modelo de escuela pública y concertada. “El proyecto elimina el criterio de demanda social y relega la escuela concertada a un papel de mera subsidiaria, abriendo la puerta a la eliminación de los conciertos.”.

Para la candidata de la formación liberal es fundamental garantizar que se pueda educar en español en toda España. “Cualquier proyecto educativo debe contemplar que no se atropellan los derechos lingüísticos de alumnos y familias en la escuela”. En este sentido, desde Cs queremos reforzar la Alta Inspección Educativa, no restarle competencias. “El proyecto quita las competencias de velar por que se cumpla la Constitución a la Alta Inspección Educativa y da esa potestad a los gobiernos autonómicos, en algunos casos nacionalistas, así como la decisión de cuántas asignaturas se imparten en castellano”.

La candidata ha asegurado que en Cs apostamos por un proyecto sólido y concreto presupuestariamente. Este proyecto anuncia inversiones que luego no se presupuestan. “El ejemplo de la gratuidad en la educación infantil es paradigmático: se anuncia la voluntad de avanzar hacia ella, pero no se recoge ninguna previsión presupuestaria, lo cual deja la propuesta al albur de la coyuntura económica, crea incertidumbre en las familias y hace dudar sobre la voluntad real del Gobierno de aplicar estas medidas”.

Pino ha recordado que miles de niños gallegos han perdido sus clases y la educación digital no ha funcionado. “La educación a distancia no ha funcionado porque” el Gobierno, “que lleva dos años, no ha invertido nada para superar la brecha digital”. La candidata ha criticado que el Ejecutivo “ni siquiera” aporte dinero a las comunidades para que los colegios puedan "comprar productos sanitarios e higiénicos”. “No les da el suficiente dinero para planes de refuerzo o para tener más aulas o para pagar el salario de más profesores”, ha enumerado Pino, que ha recordado que “en esta situación dramática propone suprimir la educación especial cuando más falta hace a las familias”.

Pino ha pedido “un plan para los niños y para el futuro de nuestro país” y ha asegurado que “el Gobierno ha cometido muchos errores en la gestión de la crisis sanitaria, pero en Educación la palabra es el caos”.