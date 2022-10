Manuel Cabezas: “Quiero un Ourense moderno y confortable"

Na presentación dos candidatos do PPdeG nas sete cidades galegas, Manuel Cabezas enmarcou a súa volta á política na importancia de transformar o Concello: “A vida municipal de Ourense ten que volver á normalidade democrática, ao rigor económico, ás decisións reflexivas. , colaboración institucional, diálogo e respecto”.

"Os proxectos que deselvovemos deberán ser fitos para gañar visibilidade fóra do territorio"

No camiño a seguir nesta segunda gran transformación de Ourense liderada polo PPdeG, Manuel Cabezas destacou na súa intervención no Multiusos do Sar a importancia de dotar de seguridade xurídica á política urbanística da cidade. “Temos que recuperar o atractivo da cidade para atraer investimento e potenciar Ourense. Seino facelo porque o fixen, e por iso volvín á política: porque creo que podemos volver facelo”.

Situa o balance acadado entre 1995 e 2007 como referente do camiño que debe percorrer Ourense: “Os proxectos que impulse o Concello deben ser fitos para acadar visibilidade fóra do territorio. Ourense é unha cidade de ribeiras, pontes, pasarelas... Nesta liña de traballo avanzamos na nosa primeira etapa na Alcaldía a través de proxectos tan recoñecidos como a Ponte do Milenio, a recuperación das ribeiras do Miño, o Auditorio, a hidroterapia... e aí seguiremos a partir de maio de 2023”.

“O noso obxectivo é moi claro: un Ourense moderno e cómodo, cos veciños perfectamente integrados no seu entorno e orgullosos de vivir na súa cidade”, subliñou Manuel Cabezas.

"Ao facelo ben, dotarémonos dun gran capital social, que é a estratexia máis exitosa para o progreso"

“Se triunfamos no que facemos”, avanza o candidato do PPdeG á Alcaldía de Ourense, “dotarémonos dun gran capital social, o que supón: sentimento social de veciñanza, orgullo de ser veciño de Ourense e colaboración social, o que significa. é a estratexia máis exitosa para o progreso. Estes tres elementos son vitais e hoxe, por desgraza, creo que non están na miña cidade”.

Manuel Cabezas confronta o seu estilo de entender a vida pública fronte ás "políticas destrutivas": "Gobernar con engano, afirmando que a non diferenciación entre verdade e mentira é a norma, ten consecuencias devastadoras".