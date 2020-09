Galicia crea emprego por cuarto mes consecutivo

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, valorou esta mañá a evolución do paro rexistrado no mes de agosto –que sobe lixeiramente como ocorre coa media estatal–, así como os datos de afiliacións á Seguridade Social que volven medrar por cuarto mes consecutivo (entre maio e agosto) e permiten recuperar o emprego perdido nos meses de marzo e abril.

Así, se temos en conta as afiliacións medias, Galicia suma en agosto 7126 cotizantes máis (+0,71%) ata chegar a 1.012.794 afiliados, o que se traduce en 230 afiliacións ao día. A Comunidade sitúase, deste xeito, como a segunda na que máis medran as afiliacións en termos absolutos. Trátase do cuarto mes consecutivo no que a Comunidade logra crear emprego, o que lle permite recuperar a totalidade do emprego perdido durante os meses de marzo e abril (+101,17%). Se a comparativa se realiza coas afiliacións do último día de mes, esta recuperación sitúase no 82,83% fronte ao 22,08% estatal, o que amosa a capacidade de reacción da nosa Comunidade.

Por outra parte, en Galicia aumenta o desemprego en agosto nun 0,94% con respecto ao mes de xullo, o que supón 1.640 persoas máis no paro, na liña da media estatal, onde o desemprego se incrementa nun 0,79%. Aínda así Galicia logra reducir as cifras do paro na construción (-1%) e a agricultura e a pesca (-0,07%).

No tocante á evolución anual, Toca indicou que Galicia encadeaba seis anos consecutivos de baixadas interanuais nun mes de agosto, que se ven interrompidos polos efectos da covid-19. Así, Galicia suma 23.131 persoas máis desempregadas (un 15,04% máis que hai un ano), 7 de cada 10 do sector servizos, onde se concentran 16.375 desempregados. Aínda así, nun contexto no que o paro internanual aumenta en todas as comunidades autónomas, Galicia é a terceira en termos relativos na que menos sobe, nove puntos por debaixo da media estatal, que se sitúa nun 24,04%.

Aposta polo diálogo social

Toca lembrou que unha das prioridades da Xunta é impulsar a reconstrución económica e que, para logralo, é fundamental apoiar a creación de emprego de calidade. Neste sentido, destacou a importancia do diálogo social como ferramenta para trazar os obxectivos e deseñar as medidas que permitan superar a crise provocada pola covid-19.

Así, referiuse ás accións postas en marcha froito do diálogo social, como facilitar aos afectados por Erte o cobro do anticipo da súa nómina, activar as axudas para completar as prestacións de menor contía dos traballadores afectados por Ertes e para as persoas a partir de 55 anos que perderon o seu emprego, a posta en marcha dun novo programa de formación dixital para parados de máis de 45 anos ou un paquete de medidas extraordinarias de conciliación para as familias.