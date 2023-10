IV Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía

O propósito principal deste foro é promover o intercambio de experiencias na xestión municipal, aumentar a comprensión da realidade no Sur Global e fomentar alianzas internacionais.

O presidente do Fondo Galego e alcalde de Nigrán, Juan González, tomará parte nunha mesa de discusión sobre "Desenvolvemento sostible e turismo", na cal tamén estará presente Tania Álvarez, concelleira do Concello de Allariz, quen destacará o potencial turístico desta localidade grazas aos seus recursos naturais e á súa rica historia. Pola outra banda, o concelleiro de Medio Ambiente da Laracha, José Ramón Martínez, compartirá as claves do Plan Estratéxico Ambiental Municipal en sesións relacionadas cos desafíos da gobernanza e as ferramentas innovadoras para o desenvolvemento sostible, así como a coordinación sectorial para un equilibrio económico, social e ambiental sostible, moderada polo alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.

Ademais, o concelleiro de Cooperación e Inmigración de Burela, Mario Pillado, abordará o tema da educación ambiental para as xeracións futuras, xunto coa presentación do proxecto europeo People & Planet por parte do Fondo Galego. Na mesa de discusión acerca das alternativas viables e sostibles ao uso dos recursos naturais, o concelleiro exporá a iniciativa Burela-In, a cal implica a entidades de inclusión social e ao sector pesqueiro na reutilización dos residuos xerados por esta actividade económica.