"Feijóo tenía razón cuando vaticinó que Jácome sería lo peor que le podría pasar a Ourense"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Ourense, José Araújo, ha calificado la actuación del Gobierno local como la "peor gestión que ha tenido esta ciudad" cuando se cumple justo un año del que denominó "el pacto de la vergüenza".

Araújo, apoyándose en una frase que utiliza mucho el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que dice "lo medible no es opinable", ha afirmado que "la nada sería la mejor definición de este gobierno que empezó con una traición", recordando las promesas electorales, donde Democracia Ourensana afirmaba que echaría del gobierno de la Diputación a José Manuel Baltar para finalmente ser comprado por el Partido Popular.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ya vaticinó en una entrevista, que "un gobierno de Jácome sería fatal para Ourense y finalmente acabó obligando a su partido a votar a favor de Jácome para apartarlo de las elecciones autonómicas". "Tenemos que cargar la responsabilidad de la gestión del alcalde a trece personas por mantener a esta persona en el Gobierno municipal", ha sentenciado.

Araújo ha insistido en que Jácome "no ha defendido nunca los intereses de Ourense" y como ejemplo ha recordado que "el alcalde no ha estado a la altura en temas como la polémica del cierre del paritorio de Verín, o como el campus universitario de Ourense, claramente discriminado por el Gobierno autonómico, o el modelo de Intermodal que no convence a los ourensanos".

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos ha pedido "responsabilidad al PP y respeto para todos los vecinos de Ourense".