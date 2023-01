Duas medallas de bronce no mundial de katas on line

A Federación Internacional de Jiu Jitsu (JJIF) convocou a segunda edición do World Katas Online (2nd Jiu Jitsu World E-Tournament Duo System) unha nova forma de competición internacional a través das redes sociais. Nela participaron na modalidade de Dúo Mixto os Mestres do Ximnasio Marbel, Anita Fernández Moráis e Felipe Iglesias de la Torre. O debut nesta modalidade rematou cunha excelente medalla de Bronce.

A mecánica do torneo é sinxela. Os participantes envían á Federación un vídeo co desenvolvemento das Katas (desenvolvemento de determinadas técnicas desta Arte Marcial). O xurado da federación supervisaos ata o último detalle e puntuaos. Como resultado, o dúo ourensán obtivo a medalla de Bronce, xusto por debaixo do dúo representante de Alemaña -prata- e do representante de Suíza, gañador do torneo.

Todo un éxito que anima ao dúo ourensán a repetilo na vindeira edición internacional en Hungría. "Axúdanos a comprobar o noso nivel técnico no mundo", comentan. Ao parecer, o Marbel Gym Masters é de primeira categoría.