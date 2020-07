O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, e o concelleiro de Infraestruturas e Mobilidade, Miguel Caride, recibiron esta mañá os representantes da Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (Acauto), co seu presidente Ramón Seijas á cabeza. O motivo, colaborar na celebración do I Salón Ecolóxico do Automóbil de Galicia, que terá lugar no recinto feiral de Expourense entre o venres 11 e o domingo 13 de setembro coincidindo coas actividades da Semana Europea da Mobilidade, cuxo lema para este ano é “Por unha mobilidade sen emisións”.

No Salón poderán verse vehículos de baixas emisións -os que emiten menos de 120 g/km de CO 2 -, e contará coa participación de 17 concesionarios asociados ofertando 22 marcas, as que agrupan o 97% dos vehículos que se comercializan. Será o primeiro en Galicia especializado en vehículos eléctricos, híbridos ou impulsados por gas licuado, e a intención é a de divulgar o cambio do modelo enerxético no sector da automoción, en palabras do presidente de Acauto, Ramón Seijas.

O Concello agradece a iniciativa de Acauto nun momento en que se pretenden implantar sistemas de transporte público de cero emisións, así como a promoción de medios inclusivos para todas as persoas, segundo o concelleiro de Infraestruturas, Miguel Caride, ao remate da reunión.

Ademais de apoiar un sector económico moi importante na cidade, sinalaba o rexedor Gonzalo Pérez Jácome -a automoción xera o 10% do emprego en España-, desde Ourense quérese contribuír con accións coma esta a apoiar o ambicioso obxectivo da neutralidade nas emisións de carbón para o ano 2050, unha iniciativa recollida no Pacto Verde Europeo.