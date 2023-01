O Concello mellora a iluminación do Parque Botánico de Montealegre

O Concello de Ourense mellorou a iluminación do Parque Botánico de Montealegre coa instalación de 46 novas luminarias solares, que xa están en servizo. As unidades emprazadas no parque teñen como finalidade mellorar a visibilidade e as condicións de desfrute dos carreiros que percorren este espazo, cunha aposta pola incorporación das enerxías renovables para o seu funcionamento. Tras a instalación dos 46 postes, o 80% dos sendeiros do parque están alumeados con luminarias solares.

As unidades contan cun controlador de presenza que regula a intensidade da iluminación en función das necesidades que orixine o fluxo de persoas que en cada momento se rexistre.