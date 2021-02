Ciudadanos tiende la mano a un dialogo

En Cs seguimos con la mano tendida al diálogo para buscar la solución más viable para desbloquear, de una vez por todas, la situación en Ourense. En Cs Galicia buscamos soluciones de consenso, de amplio espectro y con una visión global alejada de puestos ni sillones, centrada en lo que de verdad nos ocupa, que es la gobernabilidad y el desbloqueo de una situación que los ourensanos no se merecen.



PP y PSOE parece que quieren replicar una y otra vez el desastre del experimento con DO que ya hemos visto como ha terminado y desde Ciudadanos creemos que los ourensanos se merecen más, se merecen estabilidad y buen gobierno en las instituciones y pensamos en Ourense con visión de conjunto para poner sobre la mesa una alternativa de futuro para la capital de la provincia y para todos los ourensanos. En Cs tenemos como objetivo, buscar el mejor Gobierno para los ourensanos y desbloquear una situación que dura demasiado en el tiempo y está exponiendo a los ciudadanos a una situación absolutamente inmerecida e injusta. Por tanto, la búsqueda de estabilidad y gobernabilidad en Concello y Diputación es para Ciudadanos la prioridad en este momento.



La propuesta trasladada por parte del PSOE nos parece a todas luces “rocambolesca” en su planteamiento, al tratar de replicar un gobierno en la Diputación, de la mano de Jácome y DO, un “partido absolutamente roto”.

Pepe Araujo, ciudadanos ourense | onda cero



En el caso de la propuesta trasladada por el PP, le pedimos que piense más los ciudadanos de Ourense y menos en sus intereses, en líneas rojas y en sillones. El Concello de Ourense necesita una solución urgente que pasa por un acuerdo a tres, una mesa de diálogo a tres, tal y como Ciudadanos viene planteando desde hace meses, como salida a una situación insoportable ya, para los ciudadanos.



En Cs creemos que la mejor solución pasa porque los tres partidos nos demos la mano en un momento excepcional y busquemos una solución para Ourense como hemos hecho ya en otros lugares como Granada, donde PP y PSOE han conseguido entenderse para apoyar unos presupuestos naranjas. Tenemos la obligación, como políticos de buscar consenso y acuerdo, para que el constitucionalismo se ponga de acuerdo para ofrecer soluciones a los ciudadanos, por encima de los partidos y de sus representantes, buscando un marco programático y unas líneas de acción que ofrezcan solvencia y viabilidad a todos los ourensanos.