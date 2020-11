Os autobuses urbanos de Ourense adoptan as recomendacións da Xunta en materia sanitaria

Os autobuses urbanos do Concello de Ourense adoptarán as últimas medidas dispostas pola Xunta de Galicia na Orde do 9 de novembro -que modifica a do día 4- en materia de medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución do COVID-19 [DOG]. Así, e de maneira inmediata, permitirase a ocupación do 100% dos asentos; restrinxirase a ocupación das prazas de pé a 1/6 do total, e prohibirase comer en traxectos inferiores a 2 horas.

O Concello de Ourense solicítalles aos usuarios que durante os próximos días procuren utilizar os autobuses urbanos só se resulta necesario, e continúa a realizar un seguimento diario dos servizos para adoptar as medidas que, no seu caso, sexan precisas.