O Arenteiro ascende a 2ª Federación

CD Arenteiro xa é equipo de 2ª Federación cando aínda quedan dúas xornadas para rematar a fase de ascenso.

O Arenteiro, xunto co Bergantiños, era o principal favorito dende que no verán pasado empezaron a sair día a día fichaxes de auténtico relumbrón no equipo de Carballiño: do Pontevedra chegaron Alex Fernández e Naveira, do Coruxo o dianteiro Sylla, do Ourense CF chegou o corpo técnico encabezado por Fran Justo e os xogadores Diego García, Germán Nóvoa, Portela, Mariña e Renan Zanelli, da Unión Deportiva Ourense chegou Rubén Arce, Markitos, Adrían Presas e Germán, do Fabril un prometedor Victor Eimil. Estaba feito o engranaxe dun equipo que parecía imparable e, mesmo en inverno, volveu a reforzarse.

O resultado foi o agardado, na primeira fase remataron en primeira posición e conseguiron a renda suficiente para na cuarta xornada da fase de ascenso acadar o premio de xogar na nova categoría creada pola RFEF, a 2ª Federación.

Na tarde do domingo o Arenteiro tiña que gañar para acadar o premio. Fixoo e pola porta grande o derrotar por 5-0 a UD Somozas.

¡Noraboa!