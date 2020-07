Actuacións de rehabilitación de varandas en 6 rúas na contorna do Parque do Barbaña

Rehabilitación de varandas en 6 rúas na contorna do Parque do Barbaña / Ourense.gal

A Concellería de Infraestruturas do Concello de Ourense iniciará a semana próxima traballos de rehabilitación de varandas nas rúas de Carriarico, Vila Valencia, Pura e Dora Vázquez, Fonte do Bispo, Clara Campoamor e na parte traseira da Avenida de Portugal, situadas no contorna do Parque de Barbaña.

As actuacións incluirán labores de cepilladura con arame, lixado ou chorreado con máquina a presión e a aplicación dunha imprimación antioxidante e de dúas mans de pintura. Tamén se levarán a cabo os traballos de soldadura e reparación naqueles tramos danados.

O orzamento de adxudicación dos traballos ascende a 16.784,69 euros. Comezarán o luns, 13 de xullo e prolongaranse durante as próximas 5 semanas.