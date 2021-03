El Aceites Abril gana y se mete en el play off de ascenso

En esta mañana de domingo la cancha de O Pompeo se preparaba para un duelo de gran calidad entre los dos primeros clasificados del grupo A de la Primera División Nacional Femenina de Voleibol.

Ambos equipos afrontaban el duelo con objetivos diferentes, el Aceites Abril necesitaba ganar para poder quedarse en la segunda posición de la clasificación y poder así meterse en el Play Off por el ascenso, por su parte el Club Voleibol Oviedo visitaba la ciudad de Ourense como campeonas de la Liga a falta de dos jornadas. A pesar de las condiciones previas el equipo asturiano salió a la cancha a demostrar su condición de campeón invicto y así se demostró en el inicio del primer set en el que las visitantes conseguían una amplia ventaja en el marcador.

Las locales no eran capaces de coger el ritmo y los nervios se notaban demasiado en el juego de las mismas, esta situación poco a poco se iba desvaneciendo y con un gran trabajo de equipo las ourensanas eran capaces de recortar y llegar al final del set con opciones de ganarlo, aunque finalmente fueron las asturianas las que resolvieron el set por la mínima ventaja. Parecía que el Aceites Abril, poco a poco subía un escalón más en la efectividad de su juego y esa fue la clave de los siguientes sets, donde las locales aguantaron y dominaron en el juego consiguiendo desconcentrar a las visitantes que no bajaban lo brazos, pero no era suficiente ante el gran juego de equipo demostrado por la plantilla ourensana.

Finalmente, un partido de un gran nivel que se llevó un merecido Aceites Abril que termina la temporada invicto en su cancha y con el premio de poder disputar la Fase de Ascenso que se celebrará los próximos 23, 24 y 25 de abril.