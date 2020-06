“O 12X non lle daremos as costas ás relacións de Galiza con Portugal"

A candidata do BNG por Ourense, Noa Presas; a voceira do BNG no Parlamento Europeo, Ana Miranda; e o tenente alcalde da vila de Monterrei, Diego Lourenzo, visitaron o paso fronteirizo da Eurocidade Chaves-Verín. Presas e Miranda destacaron o papel de Verín como exemplo de mobilización social reivindicando o dereito a unha sanidade pública e reafirmaron o seu compromiso de non darlle as costas ás relacións con Portugal para comezar a construír.

Presas comezou explicando a importancia do BNG nas institucións poñendo como exemplo a labor da compañeira de organización, Ana Miranda, no Parlamento europeo “levando os intereses de Ourense a Bruxelas: tanto na limpeza dos ríos, o Alvia”. Asemade, comprometeuse a que “a partir do 12X non lle daremos as costas á relación con Portugal” promovendo o desenvolvemento socioeconómico. “Estamos nun lugar onde hai un forte intercambio económico e social que agora se está vendo moi prexudicado co peche debería ser modificado” destacou a candidata por Ourense.

“Non é lóxico que houbera discrepancia entre Estados para abrir as fronteiras segundo os intereses particulares” continuou explicando. “Ten que aplicarse unha normativa única para todos os Estados membros e sobre todo para os máis afectados polo coronavirus. Non é normal que en Bélxica estean desde o principio os parques infantís abertos e aquí non se abran as escolas infantís”, criticou a portavoz do Bloque en Europa.

Por outro banda, a voceira do BNG en Europa fixo referencia á loita mantida na comarca a prol do paridoiro “como exemplo de resistencia nunha provincia que presenta un grave problema de despoboamento. Nada é máis digno que reivindicar un lugar para nacer”.

Negociacións en Europa cun goberno galego propio

Nesta crise do coronavirus víronse como en moitos casos a mellor cara das persoas e moitas institucións, mais a formación nacionalista engadiu que tamén se ten exemplos do contrario. “Vimos a sombra desa Europa insolidaria, neoliberal e ao servizo de intereses de determinados países por riba do colectivo como amosou o debate respecto da posibilidade dos coronabonos” engadiron desde o BNG. Nese sentido, a deputada sinalou que a nivel europeo vai haber mudanzas en cuestións orzamentarias como a propia Política Agraria Común (PAC) ou os Fondos de Cohesión.

“Precisamos un goberno galego sen ataduras, que faga o que non fixo Feijóo nestes 11 anos, que marque posición nos grandes temas obedecendo exclusivamente ao interese de Ourense e de Galiza” afirmou Presas. Para a candidata do BNG non se pode confiar na negociación da letra pequena do noso futuro “nas mans dos recadeiros de Casado, de Sánchez ou de Iglesias. Con este motivo, o BNG preséntase como a garantía de facer valer Galiza e Ourense nas negociacións que veñen no futuro.

“Presentámonos a estas elección co aval do traballo da incansábel Ana Miranda ao longo destes anos no Parlamento Europeo, sendo a voz do intereses de Galiza” destacou Presas enumerando as reivindicacións máis destacadas que o BNG levou á cámara europea: limpeza dos ríos, a procura da verdade e xustiza para o caso Angrois, a solución das preferentes, as denuncias das emigrantes retornadas. “Este 12X queremos Anamirandizar a Xunta de Galiza e multiplicar a defensa incuestionable de Galiza no ámbito europeo que representa o BNG” apuntou Presas.

Dúas opcións: inmobilismo ou cambio galego da man do BNG

Presas adiantou que para saír adiante da crise que deixa miles de persoas no desemprego e miles de negocios coa persiana baixada “hai que reforzar o sistema público de pensións ou os dereitos sociais: precisamos un proxecto político claro e sen ataduras”. Asemade, a candidata por Ourense comprometeuse a exixir voz propia para Galiza en todas as negociacións no eido europeo para garantir que “esta nova crise non a paguen os e as de sempre”.