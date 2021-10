Economía

12M€ para axudar a 1500 pemes e microempresas a invistir en innovación

Unha das iniciativas do programa é Camiño da Innovación, un servizo de atención ás pemes e unha exposición itinerante con 18 etapas que percorrerá toda Galicia. Conde subliña que a innovación é a esencia da competitividade futura do tecido empresarial galego xa que determina a súa capacidade para diferenciarse, achegar valor, adaptarse ao contorno e crecer. O foco dos apoios estará posto nas empresas con potencial para innovar pero que aínda non o fixeron, así como nas situadas en núcleos non urbanos.

Óscar Gómez