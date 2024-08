Capítulo 8: "Patrocinar ó Ourense"

Unha das chaves do éxito (ou da falta de éxito) dun club deportivo é a presencia de patrocinadores.

O Ourense (con dúas denominacións diferentes) pasou no verán de 2014 de xogar en Segunda División B a xogar na 3ª autonómica (5 categorías máis abaixo) pero co mesmo sentimento. Coñecemos desde o punto de vista dos responsables do club en publicidade e dos patrocinadores como é esta figura nun club tan especial cómo é a Unión Deportiva Ourense.

Asimesmo, Moncho Barbosa, xerente de Bricocentro Paradelo (un dos principais patrocinadores do Ourense) móstranos as súas sensacións cómo patrocinador e cómo seguidor do Ourense.

Pablo Corzo, capitán do Ourense | Yedra Seara - UD Ourense

Fondo Vermello : Martín López Rois e Miguel Gil fálannos da oitava tempada na historia do Ourense desde o punto de vista deportivo.

: Martín López Rois e Miguel Gil fálannos da oitava tempada na historia do Ourense desde o punto de vista deportivo. Yedra Seara : descríbenos a imaxe da tempada.

: descríbenos a imaxe da tempada. Angel Muñoz : foi a primeira persoa responsable da captación de publicidade no inicio de vida da Unión Deportiva Ourense.

: foi a primeira persoa responsable da captación de publicidade no inicio de vida da Unión Deportiva Ourense. Javier Orbán : actual responsable de publicidade do Ourense.

: actual responsable de publicidade do Ourense. Moncho Barbosa: xerente de Bricocentro Paradelo, unha das principais empresas patrocinadoras do Ourense.

