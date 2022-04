Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 07/04/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" actualizamos datos da pandemia e escoitamos aos protagonistas do pleno municipal do Concello de Ourense no que o alcalde, Gonzalo Jácome asegurou que os seus socios do PP "tiveron a Ourense no medievo" no anterior mandato.