Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 29/07/2022

A deputación de Ourense aprobou unha declaración institucional para que o goberno do estado declare como "zonas gravementes afectadas por emerxencia de protección civil" os concellos arrasados polos lumes forestais. Foi unha das novas do informativo de Mas de Uno Ourense no que falamos co alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel que pedí un consumo responsable da auga.