Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 24/05/2022

O PP na deputación rexeitará en pleno extraordinario a petición de demisión do alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome solicitada polo Psoe pola agresión a unha sindicalista. Para o presidente da deputación, Manuel Baltar este é un asunto zanxado na vía política. Escoitámolo no informativo de "Más de Uno Ourense" no que Baltar tamén da por feito que o pacto con democracia ourensana non lles pasará factura nas eleccións municipais de 2023.