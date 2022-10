Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 19/10/2022

Caída de árbores, inundacións e máis de 2000 persoas sen luz son algunhas das principais incidencias do temporal das últimas horas en Ourense. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense no que tamén escoitamos aos panadeiros que urxen medidas contra a alza de prezos.