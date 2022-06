Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 09/06/2022

Democracia Ourensana e Ciudadanos recuperan as asignacións económicas que perderon ca marcha dos tránsfugas nun pleno plagado de ausencias. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense onde tamén entrevistamos á edil de igualdade e servizos sociais do concello de Ourense, Eugenia Diaz Abella.