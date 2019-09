Unión Centro de Terapia Integral é un centro especializado en psicopedagoxía, onde se fomenta a autonomía e o desenrolo da intelixencia emocional dos máis pequenos da casa. Coñecemos a historia desta empresa ourensá, as súas áreas de intervención e as actividades que organizan falando con parte do seu amplo equipo: Cristina Bouzas, Ana Alonso e María Conde.