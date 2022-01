Entrevista con Ana Mourenza

Abordamos os orzamentos e as diverxencias no goberno local coa popular Ana Morenza

O cruce de acusacións entre o Alcalde Pérez Jácome (DO) e o PP sobre quen xestiona e como as diversas áreas municipais no goberno de coalición levounos hoxe a abordar estas diverxencias coa edil de Facenda, Ana Morenza, con que falamos tamén sobre os orzamentos municipais para este ano.