Repasamos novas da actualidade máis próxima e conversamos con Manuel Eiriz da Asociación de Amigos do Camiño de Inverno pola Ribeira Sacra. Falamos tamén coa adegueira Puri Díaz, de Vilachá, onde está todo preparado para empezar hoxe a Feira do Viño. Co alcalde de Bóveda, José Manuel Arias, onde preparan varios proxectos audiovisuais e entre outros asuntos, tempo tamén no programa para as recomendacións literarias de Paula Vázquez Verao desde a Libraría da Proencia.