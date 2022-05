Programa especial desde o concello de Pantón previo á Feira do Viño que se vai celebrar esta fin de semana, 14 e 15 de maio. Falamos cos protagonistas deste evento, co rexedor local e a concelleira de cultura, co técnico de turismo, e co director da nova intervención arqueolóxica que se vén de por en marcha no Preguntoiro.