Mas de Uno Monforte de Lemos

Este sábado entréganse os premios do Concurso de Proxectos Empresariais Semente Ribeira Sacra. Abrimos programa conversando con Pilar López presidenta da entidade promotora. Seguimos de tapas visitando tres novos establecementos participantes do concurso que ten en marcha a Asociación de Hostalería. Despois de catro anos pechada, este domingo reabre as súas portas a Igrexa de San Vicente do Pino. Falamos do acto con María Jesús González. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, falamos tamén co voceito do BNG Emilio Sánchez que presenta iniciativas que leva ao pleno que vai celebrar a corporación de Monforte o próximo luns.