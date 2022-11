MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 28/11/2022

Abrimos programa conversando con Manuel Freire, o arquitecto encargado de dirixir as obras rehabilitación levadas a cabo no Colexio da Nosa Señora da Antiga. Fálanos da importancia das mesmas e de intervencións pendentes. Coa voceira do PP de Monforte, Kati Varela, repasamos iniciativas que os populares levan ao pleno de hoxe e recollemos tamén a valoración que fai dos orzamentos que vai aprobar hoxe o equipo de goberno. Convidamos tamén ao programa á voceira de Pladesapu, teñen organizado para este martes un actos informativo sobre a situación na que se topa a sanidade nesta zona. Entre outros asuntos, falamos tamén das luces de Nadal en Monforte. Prenderanse este venres día 2, e increméntase o orzamento, o número de arcos e tamén de rúas que se van a decorar con novidades que repasamos no programa.