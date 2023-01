MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 13/01/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e abrimos programa falando de oferta pública de emprego e oposicións con Antonio Estévez, director dos Centros Infórmate. A CIG -Saúde denuncia que apenas quedan cubertas o 50% das prazas que se ofertaban no Hospital Comarcal de Monforte. Tras reunirse coa directoa do Centro Hospitalario, o delegado do citado sindicato, Vicente Vázquez, repasa como quendan os servizos onde falta persoal. E sensibilizar o alumnado en diversidade funcional é o obxetivo dun proxecto que ten en marcha o CEIP Monforte e polo que veñen de recibir un premio. Falamos con Rocío González Figueira, a orientadora que coordina esta iniciativa. E entre outros asuntos rematamos semana con recomendacións literarias que nos achega desde a Libraría da Proencia, Paula Vázquez Verao.