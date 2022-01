MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 13/01/2022

Volve a subir o número de positivos COVID en case todos os concellos da zona sur de Lugo, aínda que no cómputo xeral a cifra baixa tras aplicar o novo protocolo. Da incidencia da pandemia no sector da Hostalería falamos hoxe co presidente do colectivo, Cheché Real. Con Roberto Castro, tenente de alcalde do concello de Ribas de Sil. repasamos proxectos que irán materializando ao longo deste ano e agardan que contribúan o desenvolvemento local. Coa presidenta de Albores, falamos do Día Internacional da Loita Contra a Depresión e do concurso de fotografía que teñen en marcha. E este xoves recuperamos gabinete xurídico. Co avogado Héctor Silva falamos de testamentos e reparto de herdanzas.