MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 03/06/2022

Repasamos novas da actualidade máis próxima e abrimos programa conversando con Miguel Rodríguez, un dos productores de cereixa que vai participar na Festa desta fin de semana en San Clodio. No espazo de gabinete xurídico de Abogados Vigo 10 con Héctor Silva, falamos de reclamacións no ámbito sanitario. Chega aos cines a última película do director monfortino Dani de la Torre, escoitámolo falar da mesma. Remata o Concurso de Tapas de Monforte, falamos del coa delegada da Asociación de Hostelería Beatriz Vila, e Marcial Carballo de Casa Carballo fálanos da proposta coa que participan. E a Conselleira de Medioambiente, Territorio e Vivenda, presenta en Sober un visor dixital de rutas ciclistas cartografadas. Unha iniciativa presentada en Sober coincidindo co Día Mundial da Bicleta. Escoitos que se contou nesta presentación.