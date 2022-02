Celebración de Brais en Monforte, unha tradición da que falamos co investigador Felipe Aira. Repasamos novas do ámbito municipal co rexedor local José Tomé Roca, e de actividades organizadas en Monforte para conmemorar mañá o Día Mundial de Loita contra o Cancro falamos coa psicóloga Arancha Vidal. Entre outros asuntos, como cada xoves temos tamén gabinete xurídico, falamos de divorcios con David Doval de Abogados Vigo 10.