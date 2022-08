MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 01/08/2022

Presentado o Festival Trece Roeis que se vai celebrar en Pantón os días 19 e 20 de agosto, abrimos programa conversando con Miguel García Losada, un dos organizadores. Segue o peche de oficinas de entidades bancarias nos pequenos concellos do rural, neste caso o afectado é o concello de Ribas de Sil. Falamos co alcalde do citado concello Miguel Sotuela, que denuncia a perda continuada de servizos en diversos ámbitos. E entre otros asuntos, repasamos tamén no programa de hoxe as iniciativas finalista do Concurso Semente Ribeira Sacra. Danos máis información Severino Rodríguez, voceiro da Asociación promotora.