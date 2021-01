LEER MÁS Audios

Conta atrás para que se poñan en marcha novas restricións para tentar frear a pandemia. Recollemos valoración do sector do comercio conversando co xerente do CCU, Ángel Folgueira e tamén do sector da hostalería, niste caso conversamos co presidente provincial Cheché Real. Entre outros asuntos, no espazo adicado ao sector vitícola, co técnico Alfonso Losada, falamos dos parámetros a ter en conta para facer novas plantacións.