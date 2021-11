MÁS DE UNO MONFORTE 24/11/2021

Este mércores visítannos alumnos do Ceip Plurilingüe de Monforte acompañados da directora María Núñez Gutiérrez e da profesora Mª Sol Sánchez Moure. Falando con eles abrimos o programa de hoxe. Con José Tomé Roca, alcalde do Concello de Monforte, repasamos os orzamentos que leva ao pleno do próximo luns. Entre outros asuntos, conversamos tamén co veterinario de Chantada, Javier López Viana, que ingresa este xoves como numerario na Academia Galega de Veterinaria nun acto que se vai celebrar no Concello de Chantada.