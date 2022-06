MÁS DE UNO MONFORTE 22/06/2022

Tal día como hoxe hai 400 anos era inaugurado o Convento das Nais Clarisas de Monforte Unha efeméride que repasamos coa historiadora Manuela Sáez. Co alcalde do concello de A Pobra do Brollón, Xosé Lois Maceda, repasamos programación cultural que veñen de presentar para este verán. Revitalizar o rural é o obxetivo que persiguen os organizadores de "O Son da Aldea", o I Festival cultural de Toldaos que se vai celebrar o 24 e 25 de xuño e do que falamos con Javier Goyanes, membro da comisión organizadora. Por segundo ano consecutivo unha vintena de emprendedores percorrerán o Camiño de Inverno preparando un plan de negocio. Será a partor do 5 de xullo e repasamos programa con Belén Elisa Diaz, presidenta de España Creativa, a entidade promotora. E despedimos programa conversando co músico Andrés Montes, do himno que adicado precisamente ao Camiño de Inverno veñen de gravar con alumnos do CEIP de Quiroga.