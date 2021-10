MÁS DE UNO MONFORTE 20/10/2021

Unha granxa para facer abono con excrementos de vermes. Un proxecto de aproveitamento da biomasa para cultivar cogumelos, e unha iniciativa para recuperar unha aldea abandonada no Concello de O Saviñao, son as propostas gañadoras do VII Concurso de Proxectos Empresariais Semente Ribeira Sacra. No programa de hoxe conversamos cos emprendedores premiados. Antonio Arias de Insectos Galicia, que acadaron o 1º premio. Miguel Ángel Rodríguez de "Circular Forest", gañadores do 2º premio e Javier Silveiro de "O Castro Art Village" que recibiu o 3º premio. Ademáis, Cig Saúde denuncia que coa marcha dunha das 2 psiquiatras que había no Hospital Comarcal, este centro segue perdendo especialistas. Falamos desto con Vicente Vázquez, delegado do citado sindicato. Entre outros asuntos, escoitamos tamén á deputada Raquel Arias, da conta dunha iniciativa que presentan os populares sobre os accesos do Porto Seco á N-120.