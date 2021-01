MÁS DE UNO MONFORTE 19/01/2021

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, co técnico Alfonso Losada seguimos con recomendación relacionadas coas podas. Suspendese o entroido en Salcedo, falamos desto con Marisa Defente, tesoureira da Asociación de Veciños. En Pantón non haberá desfile de entroido pero manteñen a celebración dos xoves de compadres e comadres. Conversamos con Javier González, técnico de cultura do citado concello. Falamos dun expediente por absentismo escolar aberto no CEIP A Gándara, escoitamos o pai que denuncia o feito e á directora do citado colexio. E entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén co guía Guillermo Díaz, pide responsabilidade aos que practiquen sendeirismo en zonas de montaña para evitar situacións de risco como a vivida esta fin de semana no Courel a causa da neve.