MÁS DE UNO MONFORTE 12/07/2021

Abrimos programa repasando liñas de traballo da Plataforma "Por un interior galego vivo", conversando con Antón Fente, un dos voceiros do citado colectivo. A película "Amigo", abirá o día 21 o Festival de cine de Monforte, Fancine de Lemos. Repasamos actividades de Fancine de Lemos co director Iván Patiño e co coordinador de actividades, Reinaldo Pereira. Entre outros asuntos, falamos tamén do campionato de piragüismo disputado onte en Monforte onde o Club Quixós, foi de novo un dos grandes triunfadores. Conversamos con Santi Díaz, director técnico do citado club.