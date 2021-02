MÁS DE UNO MONFORTE 12/02/2021

Abrimos programa lembrando os dous entroidos tradicionais que temos na Ribeira Sacra aínda que este ano non se celebren. Do Ribeirao falamos con Juan Carlos González e con Marisa Defente do de Salcedo. Representantes sindicais desta zona sumáronse á concentración celebrada na capitalidade provincial reclamando ao goberno que retome o diálogo social. Reivindicacións que repasamos co secretario de acción sindical de CCOO en Monforte, Mario Docasar. Esperta Monforte solicita que un 10% do remanente que ten o concello se adique a poñer en marcha un Plan de axuda para os sectores máis afectados pola crise sanitaria. Falamos delo co voceiro desta formación política Germán Vázquez. Repasamos obras que se van a poñer en marcha na Igrexa dos Escolapios e outras iniciativas que promove a Fundación da Nosa Señora da Antiga, conversando co PP. Javier Agudo, xerente da citada Fundación. Entre outros asuntos, tamén escoitamos ao xerente da Área Sanitaria, Ramón Ares, que repasa como vai a campaña de vacinación contra a Covid.