MÁS DE UNO MONFORTE 06/02/2023

Tras repasar a información máis próxima abrimos programa con música, conversando con María do Ceo do sobre o novo disco que abre co poema A Fala de Manuel María. A Xunta estende o programa Xantar na Casa ao concello de O Saviñao, onde seguen co proxecto de abrir un Centro de Día no antigo Centro de Saúde. Falamos delo co alcalde do citado concello Carlos Armesto. Noutro concello, no de Bóveda, retoman as actividades para os maiores polas parroquias, que suspenderan pola pandemia e preparan xantar popular de entroido para o día 18. Danos máis datos o alcalde, José Manuel Arias. E do ámbito deportivo, entre outros, repasamos resultados do Neka que triunfou no Open de Zaragoza.