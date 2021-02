MÁS DE UNO MONFORTE 05/02/2021

Empeza o cribado en Monforte e repasamos como se desenvolve o mesmo co xerente da Área de Xestión Integrada Ramón Ares, que nos fala tamén do que este sábado teñen organizado no IES Río Cabe. E nunca tanta presión hospitalaria pola Covid tivo o Hospital Comarcal como está tendo estos día. Falamos delo co doutor Manuel Lorenzo Reboiro, coordinador na planta onde se ingresa aos afectados. E en Quiroga remata hoxe o cibrado que levan facendo toda esta semana e vai mellorando a situación epidemiolóxica do concello. Buscamos a última hora conversando co alcalde Julio Álvarez. Son entre outros, asuntos que repasamos no programa de hoxe.