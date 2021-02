MÁS DE UNO MONFORTE 02/02/2021

LEER MÁS Audios

Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola. Hoxe ademais do técnico Alfonso Losada, falamos da importancia das etiquetas coa deseñadora Marta Lojo. Con César Carnero, reponsable de Patrimonio da Diócese de Lugo, repasamos con van as obras da Igrexa de San Vicente do Pino. Sober pecha o PAI polo positivo dunha traballadora. Buscamos a última hora sobre este asunto conversando co alcalde do citado concello Luis Fernández Guitián. Entre outros asuntos repasamos tamén finalistas dos premios Copa de España Creativa conversando con Belén Díaz, presidenta da entidade promotora a Rede de Cidades e Territorios Creativos de España.