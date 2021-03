MÁS DE UNO MONFORTE 01/03/2021

O bo tempo da fin de semana animou a encher terrazas. No programa de hoxe falamos con varios hostaleiros de Monforte para ver como lles foi. Na Pobra do Brollón poñen en marcha unha campaña solidaria para fomentar a compostaxe comunitaria. Cóntanos como Ricardo Rodicio, responsable da área de Medio Ambiente. Falamos de atletismo co adestrador da Agrupación deportiva de A Gándara, Rubén Castro. E o alivio das restricións permíte a apertura dos ximnasios. Con José María Vega, do Neka, falamos de como lles vai.