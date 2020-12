Informativo Provincial más de uno Lugo 29/12/2020

Este 29 de diciembre nos trae lluvias persistentes, tres grados de temperatura en Lugo ciudad , 4 en Monforte y seis en Ribadeo, La montaña está de nuevo cubierta de nieve aunque en estos momentos no está ocasionando problemas de circulación. Una circulación que se nos abre para los habitantes de Lugo ciudad. El comité clínico decide levantar el cierre perimetral de la ciudad a partir de mañana miércoles. Además la hostelería podrá abrir un 50 por ciento en interiores y al 75 por ciento en las terrazas hasta las once de la noche. Viveiro está en el caso contrario sube a su máximo de restricciones , Pasó en una semana de 45 casos activos a 60 y con una incidencia a 14 días de 375 por 100.000 habitantes. No se podrá entrar ni salir del municipio desde medianoche y los hosteleros solo podrán abrir hasta las cinco de la tarde. En Xove se establece el nivel medio alto de restricciones y así está al nivel de Vilalba.